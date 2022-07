EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft Einmal Pfosten, zweimal Latte, vier Tore – und ganz viel Selbstbewusstsein

Die beste Spielerin ging schon nach einer Stunde vom Platz. Lina Magull hatte Probleme mit der »hinteren Kette«, wie sie später sagte, der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Sie klatschte ab, nahm Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kurz in den Arm. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 2:0, die Partie war kaum mehr aus der Hand zu geben. Sonst hätte die beste Spielerin an diesem Tag vielleicht auch weitergespielt. So konnte sie sich aber schonen.