Frankreich heißt der Halbfinal-Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in England. Die Französinnen hatten sich im Viertelfinale gegen die Niederländerinnen trotz zahlreicher vergebener Chancen 1:0 (0:0, 0:0) bezwungen. Der einzige Treffer der Partie fiel in der Verlängerung per Foulelfmeter.