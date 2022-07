England hatte Probleme, gegen das kompakte schwedische Zentrum gefährliche Angriffe zu erspielen. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs wurde die Zweikampfführung besser, immer häufiger gelangen Ballgewinne bereits im Mittelfeld.

Nach der Halbzeit wird es deutlich - und schön

Die erste gefährliche Chance ergab gleich die Führung für England. Rechtsverteidigerin Lucy Bronze flankte halbhoch in den Strafraum, wo Mead den Ball kontrollierte und schnell in die linke Ecke abschloss. Schwedens Torhüterin Hedvig Lindahl kam nur noch mit den Fingerspitzen an den Ball (34.). Für Mead war es im fünften Spiel bereits das sechste Tor - niemand hat jemals bei einer EM-Endrunde häufiger getroffen.