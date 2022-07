Im Vorfeld hatte der Spielort für viel Kritik gesorgt. In das Academy Stadium des englischen Meisters passen eigentlich 7000 Zuschauende, die Uefa lässt zur EM aber nur 4700 Plätze zu. Die Organisatoren wählten neben dem Old Trafford in Manchester und dem Wembleystadion in London bewusst kleinere Spielorte, ein Trainingsstadion sei jedoch ein Rückschritt, wie Islands bekannteste Spielerin Sara Björk Gunnarsdóttir im Vorfeld gesagt hatte. Allerdings blieben auf der Tribüne viele Plätze frei.