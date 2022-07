Zwei Wochen nach der harschen 0:7-Niederlage im Testspiel gegen Deutschland starteten die Schweizerinnen ideal in die Partie: Coumba Sow erzielte früh mit einem Rechtsschuss das 1:0 (2. Minute), Rahel Kiwic erhöhte per Kopf (5.). Gerade einmal vier Minuten und elf Sekunden dauerte es bis zum 2:0, schneller lag in der EM-Geschichte kein Team mit zwei Toren in Front.