Fußball-EM der Frauen 2022 Spielplan, Liveticker, Ergebnisse

8. Juli (18 Uhr): Spanien - Finnland in Milton Keynes

8. Juli (21 Uhr): Deutschland - Dänemark in London-Brentford

12. Juli (18 Uhr): Dänemark - Finnland in Milton Keynes

12. Juli (21 Uhr): Deutschland - Spanien in London-Brentford

16. Juli (21 Uhr): Finnland - Deutschland in Milton Keynes

16. Juli (21 Uhr): Dänemark - Spanien in London-Brentford

Gruppe C (Portugal, Schweiz, Niederlande, Schweden)

9. Juli (18 Uhr): Portugal - Schweiz in Leigh

9. Juli (21 Uhr): Niederlande - Schweden in Sheffield

13. Juli (18 Uhr): Schweden - Schweiz in Sheffield

13. Juli (21 Uhr): Niederlande - Portugal in Leigh

17. Juli (18 Uhr): Schweiz - Niederlande in Sheffield

17. Juli (18 Uhr): Schweden - Portugal in Leigh