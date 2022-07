7 / 17

Lena Oberdorf, Mittelfeld: Ihr Spitzname ist Obi, und wie der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi scheint auch Oberdorf besondere Kräfte zu besitzen. In der 17. Minute setzte Oberdorf ein Zeichen, und plötzlich spielte das DFB-Team deutlich besser. Am Mittelkreis ging sie per Grätsche energisch in einen Zweikampf, es war der berühmte Weckruf. Die bis dahin zurückgedrängte DFB-Auswahl hatte nun wieder mehr offensive Spielanteile. Stark die Macht in Obi ist.