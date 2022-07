Brentford ist nicht Córdoba: Immer, wenn Deutschland gegen Österreich antritt, reißen sie in der Alpenrepublik die Schmach von Córdoba wieder raus. Damals, bei der Männer-WM 1978 in Argentinien, verlor Deutschland als amtierender Weltmeister gegen Österreich und scheiterte in der Zwischenrunde (wie auch Österreich). In Brentford scheint so was nicht möglich, der DFB sollte vielmehr überlegen, seine Heimspiele künftig im Westen Londons auszutragen. Nach dem 4:0 gegen Dänemark und dem 2:0 gegen Spanien gelang der nächste Zu-Null-Sieg im kleinen Stadion des FC Brentford, das für die Deutschen eine Art Festung zu sein scheint.

Das nächste Nachbarschaftsduell: Deutschland steht im Halbfinale, so viel steht fest. Auf den Gegner müssen die Deutschen aber noch bis Samstag warten. Dann stehen sich Frankreich und die Niederlande gegenüber. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wollte sich nach dem Spiel nicht auf einen Lieblingsgegner festlegen. Beide Teams stehen in der Weltrangliste vor Deutschland. Das deutsche Team hat sich aber mittlerweile in einen solchen Flow gespielt, dass es nicht als Außenseiter ins nächste Nachbarschaftsduell gehen wird. Der EM-Titel ist möglich – auch wenn die deutsche Mannschaft ihr Glück nicht überstrapazieren sollte.