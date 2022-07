Mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg über Turnierneuling Nordirland haben Österreichs Fußballerinnen ihre ersten Punkte bei der Fußball-Europameisterschaft 2022 geholt. Im St. Mary's Stadium in Southampton brachte ein Treffer von Katharina Schiechtl die ÖFB-Frauen in Front (19. Minute), Katharina Naschenweng sorgte spät für die Entscheidung (88.). Beide Teams hatten in ihren Auftaktspielen Niederlagen hinnehmen müssen, Österreich beim 0:1 gegen England, Nordirland beim 1:4 gegen die Norwegerinnen.