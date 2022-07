Fußball-EM Norwegen lässt den Debütantinnen aus Nordirland keine Chance

Norwegen übernimmt mit dem Sieg die Führung der Gruppe A. Das EM-Eröffnungsspiel am Mittwoch hatten die Gastgeberinnen aus England 1:0 (1:0) gegen Österreich gewonnen. Im zweiten Gruppenspiel am kommenden Montag (21 Uhr) in Brighton wartet auf die Norwegerinnen dann der Gastgeber. Drei Stunden zuvor trifft in Southampton Nordirland auf Österreich.

Das deutsche Nationalteam startet am Freitag gegen Dänemark (21 Uhr) ins Turnier.