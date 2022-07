Fußball-EM Schweden schießt sich per Torfestival zum Gruppensieg – auch Titelverteidiger Niederlande weiter

Das niederländische Weiterkommen war in akuter Gefahr – bis Torhüterin Thalmann bei einer Flanke aus ihrem Tor, aber nicht an den Ball kam. Romée Leuchter traf per Kopf (84.), nach einem Freistoß machte Victoria Pelova aus kurzer Distanz alles klar (89.). In der letzten Minute der Nachspielzeit traf Leuchter dann zum schmeichelhaften 4:1-Endstand. Im Viertelfinale treffen die Titelverteidigerin nun auf die Französinnen, die Platz eins in Gruppe D schon vor dem letzten Spieltag sicher haben.