Nach dem Tod des Vaters habe sie sich in den Fußball gestürzt, schrieb sie einst in »The Players Tribune«. Sie lernte das Spiel am Strand ihrer Heimat und kam als Teenagerin nach Frankreich, wo sie an einem Nachwuchsleistungszentrum aufgenommen wurde, zwei Jahre später heuerte sie bei Lyon an. Dort entwickelte sie sich zur torgefährlichen Abwehrspielerin.