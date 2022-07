Deutschland ist bei der Fußball-EM in England ohne Punktverlust ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg gewann am Samstagabend in Milton Keynes beim 3:0 (1:0) gegen Finnland auch sein drittes Gruppenspiel. Sophia Kleinherne (40. Minute) traf vor 21.000 Zuschauern vor der Pause, Alexandra Popp (49.) und Nicole Anyomi (63.) erhöhten danach.