Die 31-Jährige ist mit 113 Länderspielen die Erfahrenste im Team. Popp hatte nach einer langwierigen Knieverletzung erst im April ihr Comeback im DFB-Team gegeben.

Eigentlich sollten bis Samstag fünf Akteurinnen aus dem 29er-Aufgebot gestrichen werden. Die DFB-Auswahl geht nun wohl aber mit mehr als 23 Profis in die letzte Vorbereitung vom Dienstag an und in das Länderspiel am 24. Juni in Erfurt gegen die Schweiz. Die EM beginnt am 6. Juli, das Endspiel findet am 31. Juli statt.