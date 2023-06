Laut Tedesco sollte Courtois an diesem Dienstag in Tallin gegen Estland Kapitän sein. Trotzdem erschien der Fifa-Welttorhüter des Jahres 2018 nicht zu einer Teamsitzung zur Vorbereitung auf das Spiel. Da auch Koen Casteels vom VfL Wolfsburg derzeit verletzt ausfällt, dürfte nun Matz Sels von Racing Straßburg im belgischen Tor stehen.

Schon bei der WM in Katar galt das belgische Team als zerstritten und war als Geheimfavorit bereits in der Vorrunde gescheitert. Der frühere Bundesligatrainer Tedesco hatte die Mannschaft nach der WM von Roberto Martínez übernommen und unter anderem einen 3:2-Sieg in Deutschland gefeiert.