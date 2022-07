Englands EM-Auftaktsieg gegen Österreich Viel Rauch um wenig

Ein bisschen Wembley im Old Trafford: Oft brennt sich der erste Treffer eines großen Turniers noch ein wenig tiefer in Herzen und Erinnerungen der Fans als die Tore, die ihm folgen. Zumindest dann, wenn er schön anzusehen ist. Das, was Beth Mead in der 16. Minute gelang, fiel zweifelsohne in diese Kategorie: Die geschickte Ballmitnahme per Oberkörper, der elegante Heber über Österreichs Torfrau (und Arsenal-Teamkollegin) Manuela Zinsberger hinweg – ein Tor für Feinschmecker. Oder? Carina Wenninger schien den Ball noch von der Linie zu kratzen, der englische Jubel stockte für eine Sekunde. Doch anders als beim berüchtigten Wembley-Tor von 1966 hatte der Old-Trafford-Treffer von 2022 die Linie in vollem Umfang überquert, Torlinientechnik und VAR nickten die englische Führung einmütig ab.