Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad im englischen Rotherham ging Turnier-Mitfavorit Frankreich direkt mit dem ersten Angriff in Front: Nach einem sehenswerten Doppelpass mit Clara Matéo platzierte Malard einen Flachschuss in der rechten unteren Ecke – und sorgte in der Live-Tabelle damit für eine bemerkenswerte Konstellation: Zu diesem Zeitpunkt hatte Frankreich neun, alle übrigen Teams nur zwei Punkte auf dem Konto. Belgien und Island aber waren nicht nur punktgleich und hatten im direkten Duell Remis gespielt, sondern auch die identische Anzahl an Toren und Gegentoren vorzuweisen. So wäre die Fairplay-Wertung herangezogen worden, in der die geringere Zahl erhaltener Gelber Karten das Weiterkommen Islands bedeutet hätte.