Deutschland verliert EM-Finale in Wembley Diese Tränen werden trocknen

Ohne die Chefin: Die Hiobsbotschaft erreichte die deutschen Fußballfans erst, als die TV-Kameras bereits zu den Spielerinnen in den Tunnel schwenkten. Dort machte sich Leah Williamson bereit, ihre Lionesses als Kapitänin aufs Feld zu führen – doch wo war Alexandra Popp? Die deutsche Spielführerin hatte eben noch für das Mannschaftsfoto Modell gestanden. Nun fehlte Popp, an ihrer Stelle trug Svenja Huth die Binde am Arm. Dann machte die Mitteilung des DFB aus der Befürchtung Gewissheit: Eine Muskelverletzung aus dem Training stoppte die Doppeltorschützin des Halbfinalspiels, der Härtetest beim Aufwärmen verschaffte Gewissheit. In Wembley musste es ohne Popp gehen, für sie rückte Lea Schüller in die Sturmspitze.