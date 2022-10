Der 38-jährige ehemalige Verteidiger von Swansea City und Everton habe demnach eine persönliche Anhörung beantragt und werde die Anklage anfechten.

Nach einer nicht weiter erläuterten Auseinandersetzung von Williams' Sohn und einem gegnerischen Spieler sei Williams auf das Spielfeld gestürmt, wie die »Daily Mail« berichtet. Ein Trainer der gegnerischen Mannschaft habe versucht zu schlichten. Laut Zeugenaussagen griff Williams den Mann an, nahm ihn in den Schwitzkasten und weigerte sich, ihn loszulassen. Kurz darauf aufgenommene Bilder zeigen, wie Williams zurückgehalten wird, während die Kinder und ihre Familien zusehen. Der Vorfall soll am 18. September stattgefunden haben.