Wiedersehen mit Brighton

Im Kampf um einem Platz im Achtelfinale des ältesten Pokalwettbewerbs der Fußball-Geschichte muss Liverpool am 28. Januar (Samstag) in einem weiteren Erstliga-Duell bei Brighton & Hove Albion antreten.

Dort bietet sich dem Team von der Anfield Road die Gelegenheit zu einer weiteren Wiedergutmachung: Durch die 0:3-Pleite beim kommenden FA-Cup-Gegner fiel Liverpool am vergangenen Wochenende in der Premier-League-Tabelle mit schon zehn Punkten Rückstand auf den vierten Champions-League-Platz auf Rang neun zurück. Klopp nannte die Niederlage gar das »schlimmste Spiel« seiner Karriere. Am kommenden Wochenende trifft Liverpool in der Premier League auf den FC Chelsea, der ebenfalls weit hinter den Erwartungen liegt und nur Zehnter in England ist.