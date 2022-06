Bereits im vergangenen Jahr war eine Kampagne unter dem Hashtag #NoToGattuso gestartet worden, als Gattuso mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht worden war. Auch dort lehnten ihn viele Fans wegen seiner früheren Äußerungen ab, ein Engagement in der Premier League kam nicht zustande. In Valencia erhält der 44-Jährige nun eine Chance. Dort tritt er die Nachfolge von José Bordalas an, der die Saison auf dem neunten Platz beendete und anschließend entlassen wurde. Gattuso arbeitete zuletzt von Dezember 2019 bis Juni 2021 für die SSC Neapel.