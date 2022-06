Der walisische Fußball-Superstar Gareth Bale erwägt einen Wechsel in seine Heimatstadt Cardiff. Ein Sprecher des 32-Jährigen bestätigte der BBC Verhandlungen mit dem Zweitligisten Cardiff City.

Der einst teuerste Spieler der Welt wäge derzeit auch mit Blick auf die WM in Katar die Vor- und Nachteile eines Transfers zu City ab, hieß es. Cardiff hatte in der vergangenen Saison Rang 18 in der Championship belegt.