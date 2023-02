Schottischer Pokal Bayern-Leihspieler trifft unsportlich zur Führung – Rangers lassen freiwillig Gegentor zu

In der fünften Runde des schottischen Fußball-Pokals ist es am Sonntagabend zu gleich zwei kuriosen Treffern gekommen. Beim 3:2 (0:1)-Erfolg von Titelverteidiger Glasgow Rangers über den Traditionsklub Partick Thistle stand dabei ein Leihspieler aus der Bundesliga besonders im Fokus: Malik Tillman kam im Sommer vom FC Bayern München nach Schottland. Gegen Partick Thistle verletzte sich der 20-Jährige in einem Zweikampf leicht, seine Mitspieler spielten den Ball ins Seitenaus.