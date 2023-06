»Einmal ein Blauer, immer ein Blauer«

Schon am Mittwoch hatte es Berichte über den erfolgreichen Medizincheck und den bevorstehenden Wechsel des Mittelfeldspielers gegeben. In Barcelona trifft er nun unter anderem auf den früheren Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, mit Gündoğan will der Großklub auch in der Champions League wieder angreifen (lesen Sie hier mehr dazu ).

In der vergangenen Saison war das Team von Trainer Xavi dort schon in der Gruppenphase gescheitert. Gündoğan war 2016 von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt und dem Ruf von Starcoach Guardiola gefolgt. Der Katalane, zwischen 2008 und 2012 Erfolgstrainer in Barcelona, machte Gündoğan vor einem Jahr zum Kapitän. Gündoğan verlässt Man City nach dem Triple aus englischer Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph.