Fußball im Flüchtlingscamp im Nordirak »Ihr versaut uns die Frauen«

Der IS tötete und versklavte Tausende Jesiden. Die Überlebenden kampieren in überfüllten Flüchtlingslagern. Ein deutsches Fußballprojekt will Mädchen vor Ort unterstützen. Das gefällt nicht jedem.