»Als Spieler habe ich alles gegeben, alles, was ich in meinem Herzen hatte«, sagte Tévez in der Talkshow «Animales Sueltos» des Senders América TV. Er habe Angebote aus den USA gehabt, auch aus Argentinien, aber er wolle künftig vor allem Zeit mit seiner eigenen Familie verbringen. Los vom Fußball kommt Tévez aber nicht, er will als Trainer durchstarten, mit seinen Brüdern arbeitet er zudem an einem Projekt.