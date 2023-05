Erste Untersuchungen im April

Sieben Spieler wurden am Mittwoch von ihren Vereinen in Brasilien suspendiert. Zwei sind bei CA Paranaense aktiv, zwei bei Coritiba FC und jeweils einer bei EC Cruzeiro Belo Horizonte, Fluminense Rio de Janeiro und América FC. Ein weiterer Profi des FC Santos wurde bereits am Dienstag freigestellt. Zudem bestätigte der US-Klub Colorado Rapids am Mittwoch die Suspendierung eines Profis im Kontext der Vorwürfe.