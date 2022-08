Fußball in der Ukraine Bombenalarm – Ligaspiel endet erst nach viereinhalb Stunden

Vom Rasen in den Luftschutzbunker: In der Ukraine beginnt trotz des Krieges die Fußballsaison. Normal ist jedoch nichts. Schon am ersten Spieltag musste die Partie zwischen Lwiw und Charkiw dreimal unterbrochen werden.