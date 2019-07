Der FC Bury ist gerade aufgestiegen, in Englands dritte Liga, die League One. Doch von Euphorie ist nichts zu spüren beim Testspiel gegen die Blackburn Rovers.

Die Besucher im Stadion an der Gigg Lane werden begrüßt von einem Fanshop mit heruntergelassenen Rollläden. Nur 1351 Zuschauer sind da, fast die Hälfte davon sind Gäste-Fans. Die meisten Spieler in den weißen Trikots und den dunkelblauen Hosen des FC Bury sind dem Publikum unbekannt. Es sind Spieler, die auf Probe da sind, Spieler ohne Vertrag oder von unterklassigen Teams.

Die zusammengewürfelte Truppe hat keine Chance gegen Blackburn, 0:3 steht es am Ende. Die Bury-Fans applaudieren nach Schlusspfiff dennoch. Es ist eine Geste der Dankbarkeit und der Aufmunterung. Die Spieler, die an diesem Tag für die "Shakers" aufgelaufen sind, können ja am wenigsten dafür, dass der Klub vor dem Ruin steht und möglicherweise aus dem Profi-Fußball verbannt wird.

Personal über Monate nicht bezahlt

Der FC Bury ist einer von zwei Vereinen aus der League One, die ums Überleben kämpfen. Der andere sind die Bolton Wanderers. Beide sind verschuldet und konnten ihr Personal angeblich über Monate nicht bezahlen. Beiden hat der Ligaverband EFL schon vor dem Saisonstart am ersten Augustwochenende wegen Verstößen gegen die Finanzregeln zwölf Punkte abgezogen.

Und beide kommen, wie durch Zufall, aus Greater Manchester. Also aus direkter Nachbarschaft des vielleicht größten Klubs der Welt (Manchester United) und des aktuell besten Vereins Englands (Manchester City). In Bury und Bolton ist das Gegenteil des Premier-League-Glamours zu sehen, weil die Verantwortlichen über Jahre falsche Entscheidungen getroffen haben.

imago sportfotodienst Ivan Klasnic spielte zwischen 2009 und 2012 bei den Bolton Wanderers

Dabei ist es noch nicht lange her, dass die Bolton Wanderers selbst Teil der illustren Gesellschaft waren. Von 2001 bis 2012 spielten sie durchgehend in der Premier League. Unter Vertrag standen damals Profis wie der von Real Madrid übernommene Verteidiger Iván Campo, der einstige Frankfurter Wunderdribbler Jay-Jay Okocha, Frankreichs Welt- und Europameister Youri Djorkaeff, der Bremer Publikumsliebling Ivan Klasnic und - für kurze Zeit - Fredi Bobic.

"Fußball ist keine Mathematik"

Die Wanderers ärgerten jahrelang die großen Klubs, auch international. Im November 2007 rangen sie dem FC Bayern im Uefa-Cup ein 2:2 ab. "Fußball ist keine Mathematik", kritisierte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hinterher und leitete damit die Ablösung des einstigen Mathelehrers Ottmar Hitzfeld als Trainer der Münchner ein.

imago images Europapokalbegegnung zwischen den Bolton Wanderers und dem FC Bayern München

Doch Bolton Wanderers hat sich in dieser Zeit übernommen - und konnte den Abstieg aus der Premier League 2012 finanziell nicht auffangen. Schon anderthalb Jahre später wies der Verein einen Schuldenstand von rund 164 Millionen Pfund aus. In den vergangenen zwölf Monaten spitzte sich die Lage dramatisch zu, auf und neben dem Platz. Besitzer Ken Anderson wurde für viele Fans zur Hassfigur.

Spielabsage nach Streik

Die Spieler traten wegen ausstehender Gehälter mehrfach in den Streik. Unter anderem musste deswegen das letzte Heimspiel in der vergangenen Zweitliga-Saison gegen Brentford abgesagt werden. Bolton stand zu diesem Zeitpunkt schon als Absteiger fest.

Dann scheiterte noch eine Übernahme durch den einstigen Watford-Besitzer Laurence Bassini gescheitert. Seit Mai haben die Insolvenzverwalter das Sagen bei dem Verein. Immerhin: Mittlerweile soll ein Käufer gefunden sei, nämlich das eigens zu diesem Zweck gegründete Unternehmen Football Ventures. Die Übernahme steht angeblich kurz bevor.

Nur noch sieben Spieler unter Vertrag

Dennoch besteht weiter Grund zur Sorge. Kurz vor dem Start der Drittliga-Saison haben die Bolton Wanderers laut eigener Internetseite nur sieben Spieler unter Vertrag, darunter zwei Torhüter und keinen einzigen Verteidiger. Drei Testspiele wurden schon abgesagt.

Beim FC Bury, der Anfang des 20. Jahrhunderts zweimal den FA-Cup gewann, ist die Lage noch ernster. Der Geschäftsmann Steve Dale kaufte den Klub im Dezember für angeblich ein Pfund und ist seitdem damit beschäftigt, durch Personalabbau und Einsparungen die Finanzmisere in den Griff zu bekommen. Doch schon die Übernahme wirft Fragen auf. Wie der "Guardian" kürzlich berichtete, geschah sie ohne die nötige Zustimmung des Ligaverbands EFL.

Rettungsplan verabschiedet

Gerade wurde ein Rettungsplan für den FC Bury verabschiedet. "Das alte Mädchen ist sicher", verkündete Dale. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn die EFL verlangt Nachweise darüber, dass tatsächlich genug Geld da ist, um die Schulden zu bezahlen und den Verein am Leben zu halten. Sollten die Nachweise dann nicht erbracht sein, könnte der Klub aus der EFL ausgeschlossen werden.

Neben den Finanzfragen ist auch beim FC Bury unklar, wer künftig auf dem Platz stehen soll. Die Aufstiegsmannschaft zerbröselt. Trainer Ryan Lowe und 15 Spieler haben den Klub verlassen. Außerdem gibt es Probleme mit dem Stadion an der Gigg Lane. Es ist offen, ob es den Sicherheitsansprüchen für die dritte Liga genügt. Es liegt übrigens direkt neben einem Friedhof. Irgendwie passend zur aktuelle Lage beim Aufsteiger.