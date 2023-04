Fußball in Mexiko Schiedsrichter rammt Spieler Knie in den Unterleib – zwölf Spiele Sperre

In der ersten mexikanischen Fußball-Liga hat Schiedsrichter Fernando Hernández für einen Eklat gesorgt. Während der Partie zwischen Club América und Club Léon (2:2), die Hernández am Sonntag im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt leitete, war es nach einem umstrittenen Ausgleichstor Américas zu einer Rudelbildung gekommen. Umringt von Spielern verlor Referee Hernández die Nerven und rammte Léon-Profi Lucas Romero das Knie in den Unterleib, woraufhin Romero zu Boden ging.