FK Rostow muss nach Coronafall mit Jugend antreten 15 Paraden, zehn Gegentore

Die Profis mussten in Quarantäne, abgesagt wurde das Spiel aber nicht. Also trat der russische Erstligist FK Rostow mit seinem Nachwuchs an. Ein Happy End blieb aus, einen Torwart-Rekord gab es trotzdem.