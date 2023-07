Fußball in Russland »Wir alle brauchen Europa«

Grenzenloser Jubel: Nach dem 3:2-Erfolg gegen Spartak Moskau kennt die Freude bei den heimischen Fans und den Spielern kein Halten mehr. Als Zenit St. Petersburg, der Lieblingsklub von Wladimir Putin, im Mai zum neunten Mal nationaler Meister wird, da scheint es so, als sei die russische Fußballwelt in Ordnung. Doch in die Stimmung mischen sich Unmut und Enttäuschung. Denn trotz des Meistertitels kann Zenit nicht am Millionengeschäft Champions League teilnehmen. Seit dem Überfall der Kreml-Truppen auf die Ukraine dürfen weder russische Nationalmannschaften noch russische Vereinsmannschaften an den Wettbewerben der Fifa und Uefa teilnehmen. Für Dmitry Guberniev, einen der bekanntesten Sportreporter des Landes, ist das eine schwere Hypothek für die Entwicklung des russischen Fußballs.

Dmitry Guberniev, TV-Sportkommentator:

»Natürlich leiden die Sportler, die Fußballspieler – ohne Zweifel. Wir werden nicht so tun, als ob das nicht der Fall wäre. Obwohl der Fußball als gutes Beispiel für die Jugend in der russischen Meisterschaft vorwärts gehen sollte, geht er rückwärts, weil wir nicht an Europapokalen teilnehmen und unsere Nationalmannschaft leider nur Freundschaftsspiele bestreitet. «

Fußball ist in Russland sehr beliebt. 2018 war das Land Ausrichter der WM – und stand weltweit im Blickpunkt. Gerade für die Fans ist die Isolation vom internationalen Fußball schwer zu ertragen.

Stanislav, Fan Zenit St. Petersburg:

»Dass die globalen Fußballmarken hierher nach St. Petersburg gekommen sind, war immer super und eine großartige Erfahrung. Und in erster Linie war es ein echtes Erlebnis für die Fans, weil es cool ist, hier die Weltstars zu sehen. Ich hoffe, dass bald die Zeit kommt, in der wir die Topklubs hier wieder sehen werden.«

Yevgeny, Fan Zenit St. Petersburg:

»Natürlich ist es schlecht, dass wir Europa verlassen haben. Wir haben uns immer darauf gefreut, wenn unsere Mannschaft in der Champions League und der Europa League gespielt hat. Das ist wie eine Religion, und wir haben uns immer danach gesehnt. So Gott will, wird es zu uns zurückkehren, und wir werden nach Europa zurückkehren, so Gott will, natürlich. Um ehrlich zu sein, können wir nicht ohne Europa auskommen, nicht nur wir, sondern jeder braucht es.«

Tatsächlich versucht Russland alles, sich auf die internationale Sportbühne zurückzuschieben – und nutzt dabei eine Lücke in den Sanktionen. Denn Freundschaftsspiele sind von dem Bann nicht umfasst. Und so trug die Sbornaja, wie die Nationalelf genannt wird, bereits Spiele gegen Teams der Asiatischen Fußball-Konföderation aus – wie im vergangenen März gegen Iran und den Irak. Schon wird gemutmaßt, dass der russische Fußballverband einen Wechsel von Europa nach Asien in Betracht zieht.

Dmitry Guberniev, TV-Sportkommentator:

»Ich glaube nicht, dass wir zum asiatischen Verband wechseln werden. Denn es ist leicht, aus der Uefa auszutreten, aber schwer, zurückzukehren. Außerdem ist es nicht so, dass der asiatische Verband uns mit offenen Armen empfangen und sagen würde: »Bitte macht mit.« Da gibt es Australien, auch Japan. Auch Südkorea. Wir wissen nicht, wie groß der Druck seitens dieser Nationen sein wird. Meiner Meinung nach müssen wir trotz der Schwierigkeiten, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, nämlich dass wir nicht in den internationalen Wettbewerben mitspielen, mit der Uefa und der Fifa in Kontakt bleiben.«

Die Sanktionen gegen Russland und der Ausschluss von allen internationalen Wettbewerben haben viele Klubs in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Spartak Moskau zum Beispiel löste seine zweite Mannschaft deshalb auf. Außerdem verlor der Klub Nike als Trikotsponsor. Neben den Vereinen und Spielern sind auch die Schiedsrichter betroffen. Sergej Karasev ist einer der besten Referees des Landes. Er pfiff bei Welt- und Europameisterschaften sowie in der Champions League.

Sergej Karasev, Fifa-Schiedsricher:

»Natürlich bin ich manchmal traurig, wenn ich den Fernseher anschalte. Seit meiner Kindheit hänge ich sehr an der Champions-League-Hymne. Ich habe immer noch eine Gänsehaut, wenn ich sie höre. Als Kind dachte ich, es wäre toll, eines Tages in einem Stadion zu stehen, sie live zu hören und die Leute singen zu hören. Als ich dann Schiedsrichter wurde, dachte ich, das würde nie passieren. Aber dann war ich doch im Stadion. Barcelona spielte, und dann ertönte diese Hymne. Es war wie ein Märchen. «

Solange der Krieg aber weitergeht, werden Fifa und Uefa die Suspendierung Russlands kaum aufheben. Auch wenn es bereits wieder Kontakte der Uefa mit dem russischen Fußballverband RFU gegeben hat. Ein Team wie Zenit St. Petersburg, das wegen der Unterstützung des Energieriesen Gazprom nicht nur der dominierende, sondern auch reichste Verein des Landes ist, hat das Potenzial, kurzfristig auch wieder internationale Erfolge feiern zu dürfen. Andere heimische Klubs – und auch die Nationalmannschaft – dürften es da schwerer haben.