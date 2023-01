In den ersten beiden Ligaspielen hatte er noch eine Sperre aus England absitzen müssen.

Am vergangenen Donnerstag war er in einem Testspiel einer kombinierten Auswahl von Ronaldos Klub und dem Rivalen Al-Hilal gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain erstmals zum Einsatz gekommen. Trotz zweier Tore des Portugiesen hatte sich aber PSG mit Weltmeister Lionel Messi am Ende vor 70.000 Zuschauern 5:4 durchgesetzt.