Der Costa De La Luz Cup ist ein Jugendturnier, bei dem alljährlich die U-Mannschaften der besten Teams aus Spanien und Portugal antreten. Der FC Barcelona ist dabei, Real Madrid und Atlético, die Jugend vom FC Porto, von Benfica Lissabon und Sporting. Dass aber große Namen nicht automatisch große Fans hervorbringen, das zeigt sich in der Welt des Profifußballs Tag für Tag. Umso bemerkenswerter, was sich am Wochenende beim Nachwuchs abspielte.

Es war ein sonniger Sonntag im südspanischen Punta Umbría. Die Jugend des FC Málaga führte 2:1 gegen Sporting Lissabon. Weil sich Eltern und Fans am Spielfeldrand vehement stritten, statt ihre Jungs anzufeuern, sahen sich die Sicherheitskräfte gezwungen, das Spiel zu unterbrechen.

Als die Spieler den Grund dafür erfuhren, machten sie sich in Richtung Zuschauer auf, drehten ihnen geschlossen den Rücken zu und machten ihnen im Anschluss per Fingerzeig klar: Hört auf damit, wir wollen das nicht, das ist nicht cool!

"Eine bezaubernde Geste", sagte José Antonio Fernández, ein Sprecher des andalusischen Fußballverbands RFAF, der Zeitung "Mundo Deportivo". Eine Geste, mit der sie vermutlich vielen Mädchen und Jugend aus der Seele sprechen, die einfach nur Fußball spielen und Spaß haben wollen, nicht nur in Spanien. Das Spiel haben die Jungs vom FC Málaga übrigens auch gewonnen.