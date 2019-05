Außergewöhnliche Maßnahme im spanischen Fußball: Da am 18. Mai in Budapest um 18 Uhr das Champions-League-Finale der Frauen zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona angepfiffen wird, hat der spanische Ligaverband LFP die Anstoßzeit am selben Tag in der Primera División der Männer von 18.30 auf 20 Uhr verschoben.

MODIFICACIÓN | Los partidos de la jornada 38 de #LaLigaSantander se disputarán el sábado 18 de mayo a las 20:00 horas. pic.twitter.com/ep8RrCRqEL — LaLiga (@LaLiga) 7. Mai 2019

Dadurch sollen die Spanier die Möglichkeit haben, vor dem 38. und letzten Saisonspieltag von La Liga das Spiel der Barça-Frauen im TV zu verfolgen. Die Katalaninnen hatten im Halbfinale den deutschen Vizemeister Bayern München ausgeschaltet.

Dass der Frauenfußball in Spanien boomt, wurde bereits im März sichtbar: Da kamen zum Spitzenspiel der spanischen Liga zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona 60.739 Zuschauer ins Estadio Metropolitano - so viele Fans hatten zuvor noch nie ein Klubduell im Frauenfußball besucht.