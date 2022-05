Laimer deutet Abschied von RB Leipzig an

Konrad Laimer steht einem Wechsel von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu einem anderen Verein aufgeschlossen gegenüber. Es sei »durchaus wohl möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele«, sagte der 25-jährige Mittelfeldspieler.

Laimer wurde zuletzt mehrfach als Wunschkandidat von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern genannt. Sein Vertrag bei RB läuft bis 2023. RB-Boss Oliver Mintzlaff hatte zuletzt betont, Laimer unbedingt halten zu wollen: »Er ist einer der besten Sechser der Bundesliga und hat eine fantastische Rückrunde gespielt. Er passt perfekt zu unserem Klub und unserer DNA und ist mit seinen Fähigkeiten nahezu einzigartig in Deutschland.«

Leipzig-Stürmer Brobbey will bei Ajax bleiben

Weit weniger enthusiastisch scheint RB beim an Ajax Amsterdam ausgeliehene Brian Brobbey zu sein. Aber der 20 Jahre alte Stürmer selbst möchte ohnehin nicht zu RB zurückkehren. »Ich habe es schon einmal gesagt, ich möchte bleiben. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich glaube, die Klub reden miteinander«, sagte Brobbey, der noch bis 2025 an RB gebunden ist, dem niederländischen TV-Sender NOS.

Laut niederländischen Medienberichten fordert Leipzig eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe für den Angreifer. »Ich weiß nicht, ob ich das wert bin«, sagte der U21-Nationalspieler. Mit dem neuen Amsterdam-Trainer Alfred Schreuder habe er noch nicht gesprochen: »Ich habe seine Nummer nicht.«