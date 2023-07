Legendäres Duo mit Giorgio Chiellini

Auch im Nationalteam war der Abwehrspieler zuletzt nicht mehr unumstritten. 2021 hatte er beim EM-Titelgewinn der Italiener gemeinsam mit dem zwei Jahre älteren Kapitän Giorgio Chiellini die Innenverteidigung gebildet und großen Anteil am Erfolg gehabt. Chiellini hatte Juve bereits im vergangenen Jahr verlassen und war zu Los Angeles FC in die USA gewechselt. Seine Karriere in der Nationalmannschaft beendete er 2022.

Ebenfalls nicht mehr zum Kader in der kommenden Saison gehören soll der frühere Schalker Weston McKennie, der zuletzt an Leeds United ausgeliehen war. Er wurde zuletzt lose mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.