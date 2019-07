GERÜCHTE

Niko Kovac drängt schon länger auf weitere Verstärkungen. Als ein Wunschspieler des Bayern-Trainers gilt Nationalspieler Leroy Sané. Und der 47-Jährige erhöht den Druck"Ich bin sehr zuversichtlich, davon gehe ich aus, dass wir ihn bekommen können", sagte Kovac in einem Interview des ZDF. Die Klubspitze der Münchner bemühe sich "sehr engagiert" um einen Transfer des 23 Jahre alten Offensivspielers von Manchester City. Der FC Bayern habe klar gesagt, dass er einen Hochkaräter holen möchte, sagte Kovac. "Leroy ist ein toller Fußballer, der das in England, aber auch in der Nationalmannschaft auch bewiesen hat."

Uwe Anspach / DPA Stürmt Leroy Sanè bald für den FC Bayern?

Die Bayern werben seit Wochen um Sané. Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll der "Bild" zufolge Verhandlungen mit dessen Arbeitgeber City aufgenommen haben. Die Ablöse für den Außenstürmer dürfte bei rund 100 Millionen Euro liegen.

Bale-Wechsel nach China wohl geplatzt - bleibt er in Madrid?

Gareth Bale wird anscheinend doch nicht nach China wechseln. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Transfer des Walisers zu Jiangsu Suning geplatzt. Demnach konnten sich der chinesische Erstligist und Real Madrid nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Bale hätte in China ein kolportiertes Jahresgehalt von 22 Millionen Euro verdienen sollen. Nach der schweren Knieverletzung von Reals Flügelspieler Marco Asensio, der sich im Testspiel gegen den FC Arsenal (3:2 i.E.) einen Kreuz- und Innenbandriss zugezogen hatte, könnte es für Bale womöglich doch eine Zukunft bei den Königlichen geben.

Real-Trainer Zinédine Zidane hatte eigentlich nicht mehr mit dem 30-Jährigen geplant, weil Bale nicht ins Konzept passe. "Je eher er geht, desto besser", sagte Zidane unlängst. Und: "Lasst und hoffen, dass es bald passiert."

Bale war 2013 für die damalige Rekordsumme von 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Madrid gewechselt.

TRANSFERS

Köln holt Skhiri

Der 1. FC Köln verpflichtet den tunesischen Nationalspieler Ellyes Skhiri von HSC Montpellier. Der 24-Jährige soll am Montag den Medizincheck absolvieren und im Anschluss den Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger unterschreiben.

Der defensive Mittelfeldspieler hatte mit Tunesien beim Afrika-Cup in Ägypten Platz vier erreicht und in allen sieben Partien über die volle Spielzeit auf dem Platz gestanden. Skhiris Vertrag in Montpellier wäre 2020 ausgelaufen.

Liverpool verpflichtet jüngsten Premier-League-Spieler

Jürgen Klopp darf sich für die kommende Saison auf den begehrten Mittelfeldspieler Harvey Elliott freuen. Der jüngste Spieler der Premier-League-Geschichte hatte im Mai mit 16 Jahren und 30 Tagen für den FC Fulham debütiert. Beim Testspiel von Liverpool gegen die SSC Neapel am Sonntag kam Teenager schon zum Einsatz.