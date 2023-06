So etwas gab es bei den Amateurfußballern von Tanne Thalheim II im Erzgebirgskreis auch noch nicht: Beim Duell gegen SpG Grünstädtel am Sonntag musste das Spiel in der 1. Kreisklasse West in Sachsen nach rund acht Minuten abgebrochen werden, weil ein aggressiver Bienenschwarm für Unruhe sorgte.