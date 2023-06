Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat bis zur Heim-Europameisterschaft in einem Jahr noch viel zu tun. Gegen die Ukraine spielte das DFB-Team nach schwacher Leistung 3:3 (1:2). Der Treffer zum Remis fiel durch einen Strafstoß von Joshua Kimmich in der Nachspielzeit. In Bremen offenbarten sich einmal mehr defensive Lücken, während nach vorne das Tempo fehlte.