Deutschland-Debakel gegen Japan Graugänse im Dauersturzflug

Keine Unterstützung: Kai Havertz holte jüngst zum Rundumschlag gegen die Öffentlichkeit und die Fans aus. In Abwesenheit des verletzten Niclas Füllkrug besetzte Havertz das Sturmzentrum und spielte so unauffällig, dass er wohl kaum Kritik fürchten muss. Den meisten Zuschauern dürfte bis zu seiner Auswechslung nicht aufgefallen sein, dass der so hoch veranlagte Arsenal-Spieler überhaupt dabei war.

Was ist das? Bochums Takuma Asano wurde vor der WM zur Internetsensation. Nach einer Einschätzung zu Hansi Flick gefragt, antwortete der Bochumer mit einer Frage. »Hansi Flick, was ist das?« Bei der WM traf er dann für Japan gegen Deutschland, er wird nun wissen, was ein Hansi Flick ist. Nun im Testspiel kam er spät in die Partie, erzielte in der 90. Minute noch das 1:3 aus deutscher Sicht und könnte nun fragen: »Hansi Flick, wie lange noch?«

Blamage: Nach dem Treffer von Asano, als ohnehin schon alles egal schien, legte Japan in der Nachspielzeit das 4:1 durch Ao Tanaka danach. Der spielt sonst in der Zweiten Liga bei Düsseldorf und durfte einköpfen, nachdem Japan sich ohne Mühe durch kombinierte. Es folgte ein gellendes Pfeifkonzert und laute »Hansi raus!«-Rufe.