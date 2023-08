Aymeric Laporte war 2018 von Athletic Bilbao zu Man City gekommen. Noch in der Saison 2021/22 war der 29-Jährige Stammspieler. In der vergangenen Spielzeit, in der Manchester das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League gewann, blieb Laporte häufig auf der Bank, weil Trainer Pep Guardiola auf Manuel Akanji und Nathan Ake setzte.