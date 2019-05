Der ehemalige Bundesligaprofi Manfred Burgsmüller ist tot. Einen Bericht der "Bild-Zeitung" bestätigte Burgsmüllers ehemaliger Verein Borussia Dortmund.

Ein ganz großer Borusse ist von uns gegangen.



Ruhe in Frieden, Manni Burgsmüller! pic.twitter.com/Plws2CXoUD — Borussia Dortmund (@BVB) 20. Mai 2019

Burgsmüller, der in seiner Karriere auf 324 Profitore unter anderem für Dortmund, Werder Bremen, den 1. FC Nürnberg und Rot-Weiss Essen kam, soll dem Bericht zufolge am Samstag unerwartet in seiner Essener Wohnung gestorben sein. Er wurde 69 Jahre alt.

Mit 213 Toren steht Burgsmüller auf Platz vier der Ewigen Bundesliga-Torschützenliste - hinter Gerd Müller (365), Klaus Fischer (268) und Jupp Heynckes (220). Für Borussia Dortmund schoss er 135 Bundesligatore - bis heute ist das Vereinsrekord. Beim BVB, für den Burgsmüller zwischen 1976 und 1983 spielte, belegt er in der Liste der Rekordtorschützen mit insgesamt 159 Pflichtspieltreffern Platz zwei.

1988 schaffte er seinen größten Erfolg: Mit Werder Bremen wurde Burgsmüller Deutscher Meister. Da war er schon 38 Jahre alt. Für die deutsche Nationalmannschaft lief Burgsmüller 1977 und 1978 drei Mal auf.

Als Schlitzohr wurde Burgsmüller bekannt, weil er immer wieder raffinierte Tore erzielte. 1986 rempelte er im Werder-Trikot Kaiserslautern-Torwart Gerry Ehrmann im Vorbeilaufen den Ball aus den Händen und erzielte das 1:0.

Nach seiner aktiven Karriere als Fußballer wechselte Burgsmüller zum American Football. Von 1996 bis 2002 war er Kicker bei Rhein Fire.