Torhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona hat im Zwist mit seinem Nationalmannschaftskollegen Manuel Neuer nachgelegt. "Ich denke nicht, dass Manu etwas zu meinen Gefühlen sagen und diese bewerten muss. Seine Aussagen sind unpassend", sagte ter Stegen während der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Auftakt bei Borussia Dortmund (Dienstag, 21 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sky). Ein klärendes Gespräch mit dem Torwart des FC Bayern habe es noch nicht gegeben.

Ter Stegen hatte seine unbefriedigende Reservisten-Rolle nach der jüngsten Reise zur Nationalmannschaft für die Spiele gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) als "schweren Schlag" bewertet. "Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren", hatte der Ex-Gladbacher betont.

Neuer stieß dies anscheinend auf: Er warf seinem Kontrahenten mannschaftsschädigendes Verhalten vor. Dies wiederum will ter Stegen nicht auf sich sitzen lassen. "Fußball ist auch Leid, Freude und Enttäuschung", sagte der 27-Jährige: "Über die letzten Jahre sieht man, wie ich mich verhalten habe." Damit wolle er das Thema "beenden" - was ihm auf diese Art wohl nicht gelingen wird.