Messi erzielte in allen Wettbewerben 32 Tore und 35 Assists. Mit seinem Treffer beim 1:1-Unentschieden in Straßburg verhalf er PSG zum elften französischen Meistertitel. Es war der 496. Ligatreffer in seiner Karriere, damit brach Messi auch den Torrekord von Cristiano Ronaldo in den fünf wichtigsten europäischen Ligen.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien steht im Raum

Wie 2021, als Messi nach 16 Profijahren beim FC Barcelona nach Paris wechselte, ist der siebenfache Weltfußballer ablösefrei. Wohin er geht, ist noch offen.

Seine Entscheidung soll er in den nächsten Tagen bekannt geben. Messi soll ein finanziell lukratives Angebot aus Saudi-Arabien haben. Inter Miami ist laut Medienberichten eine weitere mögliche Option, könnte aber nicht mit dem saudischen Angebot von Hunderten von Millionen Dollar mithalten.