Saudi-Arabien will noch mehr sportliche Topereignisse ins Land holen und seine Milliardenausgaben weiter steigern. Wie der saudische Staatsfonds mitteilte, hat er eine Investmentfirma ins Leben gerufen, die speziell in dieser Sparte aktiv sein soll.

Demnach soll SRJ Sports Investments »in den Erwerb und die Entwicklung neuer geistiger Eigentumsrechte für Sportveranstaltungen, kommerzieller Rechte an populären und bedeutenden Sportwettkämpfen und die Ausrichtung großer globaler Veranstaltungen in Saudi-Arabien investieren«, hieß es in dem Statement des Fonds.