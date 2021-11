Fußballnationalmannschaft Gündoğan führt Deutschland zum Sieg in Armenien

Die Bilanz von DFB-Trainer Flick ist makellos, die der DFB-Mannschaft in der WM-Qualifikation zumindest sehr gut. In Armenien lag das auch an den Toren von İlkay Gündoğan – und dem auffälligen Jonas Hofmann.