Seine Premiere feiert das Shirt des DFB-Ausrüsters Adidas beim WM-Qualifikationsspiel der Frauen in der Türkei am 3. September. »Wir freuen uns darauf, es sowohl bei der Männer-WM 2022 als auch bei der Frauen-WM 2023 zu tragen«, sagte Magull. Die Männer-WM wird im Winter in Katar gespielt (20. November bis 18. Dezember), die Frauen-WM im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland.

Beim Frauen-Nationalteam bleibt das mintgrüne Auswärtstrikot im Einsatz, die Männer werden mit einem schwarz-roten Muster bei Auswärtsspielen auflaufen.