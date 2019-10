Matchwinner Ilkay Gündogan gegen Estland Antwort mit den Füßen

Szene des Spiels: 14. Minute. Die EM-Qualifikationspartie der deutschen Nationalelf in Estland bekam eine Wendung, und für Emre Can war der Tag endgültig gelaufen. Vor dem Spiel hatte für Furore gesorgt, dass der Juve-Profi sein und Nationalelfkollege Ilkay Gündogan ein Foto eines befreundeten türkischen Spielers bei Instagram gelikt hatten, auf dem dieser nach einem Tor den türkischen Soldaten im international kritisierten Militäreinsatz in Nordsyrien salutiert.

Martin Rose / Getty Images Emre Can sah schon nach 14 Minuten die Rote Karte

Gegen Estland half Can wieder als Innenverteidiger aus und verschätzte sich so vor dem eigenen Strafraum, dass er den heranstürmenden Frank Liivak foulte. Dafür sah Can die früheste Rote Karte der deutschen Länderspielgeschichte. Ein Tag wie ein Griff ins Pissoir für Can.

Jetzt noch Rot für Gündogan und die Geschichte ist rund. #kannstedirnichtausdenken #ESTGER — Martin Schneider (@MSneijder) October 13, 2019

Das Ergebnis: Trotz 76 Minuten Unterzahl siegte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw dank einer deutlich verbesserten zweiten Hälfte 3:0 (0:0). Weil Gündogan die Geschichte wirklich rund machte: Aber nicht, in dem er auch vom Platz flog, sondern weil er doppelt traf (52. und 57. Minute) und das 3:0 von Timo Werner zudem vorbereitete (71.). Lesen Sie hier den Spielbericht.

Was bedeutet das jetzt? Deutschland liegt nun in der EM-Qualifikationsgruppe C zwei Spiele vor Schluss mit 15 Punkten auf Rang zwei. Das DFB-Team ist zwar punktgleich mit Spitzenreiter Holland. Weil aber der direkte Vergleich mit dem 2:4 im September verloren ging, wären die Niederländer bei gleicher Zählerzahl am Ende vorn. Nordirland liegt mit zwölf Punkten auf Platz drei und müsste im Rückspiel gegen Deutschland ein 0:2 vom Hinspiel aufholen und mindestens 3:0 gewinnen, weil das deutsche Team das bessere Torverhältnis hat. Dies zählt, wenn zwei Teams punktgleich sind und der direkte Vergleich ausgeglichen ist. Deutschland ist der EM im nächsten Sommer also deutlich näher gekommen. Die ersten beiden in der Gruppe qualifizieren sich.

Die 14 Minuten des Emre C. Deutschland tat sich gegen Estland auch wegen einer frühen Unterzahl lange schwer. Am Ende durfte die DFB-Elf sich dann aber doch über einen souveränen 3:0 (0:0)-Erfolg in Estland freuen. Emre Can (links) stand trotz seinen wenigen Spielminuten gleich mehrfach im Mittelpunkt. Hier wird er in der vierten Spielminute von Estlands Torwart Sergei Lepmets umgesäbelt. Knapp zehn Minuten später setzte Can zur Grätsche gegen Frank Liivak an, der sonst allein auf Manuel Neuer zugelaufen wäre. Der Schiedsrichter wertete die Aktion als Notbremse, eine vertretbare Entscheidung. Can musste so früh wie noch kein anderer deutscher Nationalspieler in jemals zuvor vom Feld. Mangelnde Zweikampfhärte können beide Trainer ihren Mannschaften nicht vorwerfen. Hier fällt Marcel Halstenberg (links) nach einem Zusammenstoß mit Estlands Nikita Baranov zu Boden. Auch in der Luft ging nicht jeder Zweikampf ganz sauber vonstatten. Hier überprüft Halstenberg die Reißfestigkeit des Trikots von Estlands Stürmer Liivak. Ilkay Gündogan war der Mann des Spiels. In der 51. Minute erzielte er den ersten seiner zwei Treffer. Glück hatte er, dass Marco Reus seinen Versuch aus knapp 17 Metern noch mit der Hacke abfälschte. Gündogan feierte den Führungstreffer mit der Hand auf dem Wappen der deutschen Nationalmannschaft. Weil Gündogan auch den zweiten Treffer erzielte und den dritten darüber hinaus vorbereitete, wusste Kai Havertz (rechts), bei wem er sich zu bedanken hat.

Erste Hälfte: Beim 8:0 im Hinspiel im Juni hatte es nach 26 Minuten bereits 4:0 für die deutsche Elf gestanden. Im Rückspiel tat sich die DFB-Auswahl zu zehnt zunächst schwer. Estland, ein Leichtgewicht im internationalen Fußball, hatte durch Karol Mets (18.) und Konstantin Vassiljiev (30.) gute Chancen zur Führung. Die beste Gelegenheit in den ersten 45 Minuten aber hatte Marco Reus. Sein Freistoß aus 25 Metern flog ans Lattenkreuz (40.).

Zweite Hälfte: Schon beim 8:0 im Hinspiel war Gündogan der beste deutsche Spieler, als er mehrere Treffer einleitete und selbst vom Elfmeterpunkt traf. Nun erzielte er zwei Tore mit abgefälschten Schüssen: Beim 1:0 touchierte der Ball noch Reus (52.). Danach schlug sich Gündogan mit der Hand auf die Brust, dorthin, wo das Logo des DFB prangt. Seinen Schuss zum 2:0 fälschte Mets ab (57.). Das 3:0 des eingewechselten Werner brachte Gündogan mit einem langen Pass auf den Weg (71.). Es war ein Tag, der wie eine kalte Dusche für den 28-Jährigen begann und wie ein warmes Schaumbad endete. Dass es Gündogans Spiel war, zeigt auch folgende Zahl:

180 - @IlkayGuendogan stellte mit 180 Ballaktionen gegen Estland einen neuen Rekord für das @DFB_Team seit detaillierter Datenerfassung durch Opta auf. Magnet. #ESTGER pic.twitter.com/fe10j8CqeQ — OptaFranz (@OptaFranz) October 13, 2019

Erdogan-Gate 2.0? Für Gündogan war das Liken des Salut-Fotos für die Truppen des türkischen Machthabers Recep Tayyip Erdogan wie die Rückkehr eines der dunkelsten Kapitel seiner Karriere. Vor der WM 2018 hatten er und Mesut Özil sich mit Erdogan fotografieren lassen, was den deutschen Fußball in Brand setzte und eine Debatte über Rassismus und Integration in Deutschland auslöste. Der Springer-Verlag nahm die neuerliche Geschichte nun zum Anlass, Gündogan einen "Opportunisten" zu nennen ("Welt") und ihm vorzuwerfen, er habe "nichts gelernt" ("Bild"). Gündogan sagte nach dem Spiel: "Das war kein politische Statement. Emre und ich sind beide gegen Krieg und jeglichen Terror. Das war einfach nur eine Unterstützung für einen Freund." Schon auf dem Platz hatte er eine Antwort mit den Füßen gegeben.

Estland - Deutschland 0:3 (0:0)

0:1 Gündogan (51.)

0:2 Gündogan (57.)

0:3 Werner (71.)

Estland: Lepmets - Baranov, Tamm, Mets, Pikk - Antonov - Kams, Ainsalu, Vassiljev (61. Käit), Liivak (77. Ojamaa)- Sappinen (56. Zenjov)

Deutschland: Neuer - Klostermann, Can, Süle, Halstenberg - Havertz, Kimmich, Gündogan - Brandt (86. Amiri), Waldschmidt (66. Werner), Reus (76. Serdar)

Schiedsrichter: Kabakov (Bulgarien)

Gelbe Karten: Lepmets, Baranov

Rote Karte: Can

Zuschauer: 12.062