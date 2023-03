Die Fußball-Nationalmannschaft der Männer spielt auf dem Weg zur Heim-EM 2024 wieder mit einer Kapitänsbinde in Deutschland-Farben. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch am Rande des Trainings der Nationalmannschaft in Frankfurt. Zuerst hatte die »Bild«-Zeitung berichtet.